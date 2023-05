Alec Baldwin wollte nach "Rust"-Unfall die Karriere aufgeben

Diesen Vorfall wird Alec Baldwin (65) nie vergessen! Bei den Dreharbeiten von "Rust" hatte der Schauspieler versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) erschossen. Infolgedessen wurde der Hollywoodstar in zwei Fällen wegen fahrlässiger Tötung angeklagt – die Anklage wurde inzwischen fallengelassen. Allerdings klagte Halynas Familie gegen den "Pearl Harbour"-Darsteller. Der Vorfall macht dem Golden Globe-Preisträger auch heute noch zu schaffen. Alec hätte sogar deswegen fast seine Karriere an den Nagel gehängt!

Nach dem tragischen Vorfall machte der 65-Jährige laut Mirror ein herzzerreißendes Geständnis gegenüber seiner Frau Hilaria Baldwin (39): "Ich will das nicht mehr beruflich machen. Ich will es nicht. Ich will keine öffentliche Person sein." Danach habe seine Frau ihm geholfen, die vergangenen 18 Monate zu überstehen, als er mit strafrechtlichen Anklagen konfrontiert war. Der Schauspieler danke ihr dafür, dass sie die Kontrolle über sein Leben übernommen hatte. Mittlerweile sind die Dreharbeiten für "Rust" abgeschlossen und Alec war dabei.

Der "Beim Leben meiner Schwester"-Star ist bereits mit den Vorbereitungen für einen neuen Film beschäftigt. Wie Entertainment Tonight vor einer Woche berichtete, werde dieser den Titel "Kent State" tragen und die Kriegsproteste von 1970 zum Thema haben. Alec habe beschlossen, dieses Mal auf die Nutzung echter Waffen beim Dreh zu verzichten.

