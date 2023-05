Erste Reise nach Krönung: König Charles besucht Nordirland

Sie sind wieder unterwegs! Vor wenigen Wochen wurde König Charles III. (74) im Rahmen einer aufwendigen Zeremonie offiziell zum regierenden Monarchen des Vereinigten Königreichs erklärt. Jetzt gehen wohl so langsam die ersten königlichen Pflichten los. Das erste Mal seit der Krönung ist das royale Ehepaar nun außerhalb Englands unterwegs. In Nordirland wird Charles und Camilla (75) sogar eine ganz besondere Ehre zuteil!

Am vergangenen Mittwoch reisten der 74-Jährige und seine Gemahlin in die nordirische Hauptstadt Belfast. Dort durften sie den Coronation Garden im Hazelbank Park eröffnen, der zur Feier der Krönung angelegt worden war. Sie schienen ihre erste Reise sehr zu genießen: In bester Laune unterhielten sie sich mit den Landschaftsarchitekten, die die Grünanlage designt hatten. "Wir gingen in den ruhigen Garten mit dem tanzenden Wasser und sie fragten mich, woher die Pflanzen kommen, die Idee hinter dem Design, und sie hätten nicht netter sein können", schwärmte Diarmuid Gavin gegenüber The Independent.

Schon in wenigen Wochen wird der König seine nächste Reise antreten – aber ohne seine Liebste. Anfang Juni wird Charles in den Bergen Transsylvaniens wandern gehen. Laut The Sun besitzt er dort einige Berghütten und soll diese fast jedes Jahr besuchen. Neben der Natur, genießt er dort auch seine Freizeit und beschäftigt sich mit seiner Leidenschaft, dem Malen.

Anzeige

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla in Belfast im Mai 2023

Anzeige

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla in Belfast im Mai 2023

Anzeige

Getty Images König Charles III. in Belfast im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de