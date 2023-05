Essen mit Freunden: Florence Pugh präsentiert neuen Buzz-Cut

Sie präsentiert stolz ihre neue Frisur. Florence Pugh (27) zeigt sich immer sehr stilsicher auf dem Red Carpet. Vor Kurzem hat sie allerdings ein Experiment gewagt: Für ihren neuen Film hat sich die Schauspielerin die blonden Haare abrasiert und präsentierte den neuen Look auf der Met Gala im Mai dieses Jahres. Mit kurzen Haaren und einer Krone aus schwarzen Federn erschien sie dann bei der Veranstaltung. Nun wurde Florence erneut mit ihrer neuen Frisur gesichtet.

Auf Aufnahmen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, ist die Beauty beim gemeinsamen Abendessen in einem Restaurant mit Freunden zu sehen. Die Schauspielerin trug eine weiße Jacke über einem hübschen, blau gepunkteten Kleid zu ihrem neuen Buzz-Cut. Florence vervollständigte ihren flippigen Look mit klobigen Ankle Boots und einer passenden gesteppten Handtasche, die zu sehen war, als sie das Restaurant verließ.

Erst kürzlich hatte die Schauspielerin verraten, dass sie zu Beginn ihrer Schauspielkarriere für eine Rolle um eine Veränderung gebeten wurde. "All die Dinge, die sie an mir zu ändern versuchten – mein Gewicht, mein Aussehen, die Form meines Gesichts – das war so gar nicht das, was ich tun wollte", erinnerte sie sich im Interview mit dem Telegraph zurück. Sie lehnte die Rolle ab und beschloss, erst dann zur Schauspielerei zurückzukehren, wenn sie ein "besseres Gespür dafür hat, was sie darstellen möchte."

Getty Images Florence Pugh, Mai 2023

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

Getty Images Florence Pugh, Februar 2023

