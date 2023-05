Malika und Zsolt gewinnen die "Let's Dance"-Profi-Challenge!

Welches tanzende Duo schnappt sich den Pokal? Am Freitagabend war es so weit: Nach dem Finale der aktuellen Staffel von Let's Dance, in dem Anna Ermakova (23) sich den Titel geholt hatte, fand die große Profi-Challenge statt. 18 professionelle Tänzer zeigten ihre stärksten Choreos – inklusive Feuerspucken, heißer Frauenpower und coolen Moves. Am Ende wurde aber nur ein Paar von den Zuschauern zum ruhmreichen Gewinner gekürt!

Nachdem alle Duos ihre Performances abgeliefert hatten, wurde es ernst: Nur drei von ihnen schafften es ins Dance-off. Diese Ehre wurde Andrzej Cibis (35) und Vadim Garbuzov (36) zuteil – ebenso Kathrin Menzinger (34) und Valentin Lusin (36) sowie Malika Dzumaev (32) und Zsolt Sándor Cseke (35). Nach der Zwischenrunde kam dann die finale Entscheidung. Und mit den meisten Stimmen der Zuschauer durften Malika und Zsolt die Pokale mit nach Hause nehmen! Kathrin und Valentin landeten auf Platz zwei, Andrzej und Vadim auf dem dritten Rang.

Damit treten die zwei in die Fußstapfen von Renata Lusin (35) und Christian Polanc (45). Die beiden hatten im vergangenen Jahr die Zuschauer am meisten von sich überzeugen können. In diesem Jahr war Renata jedoch nicht mit am Start – der Grund dafür: Zum Zeitpunkt der Team-Auslosung war die Beauty noch schwanger gewesen. Kurz darauf verlor sie ihr Baby.

Instagram / andrzejcibis Die "Let's Dance"-Profis

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger und Valentin Lusin

Instagram / vadim.garbuzov Andrzej Cibis und Vadim Garbuzov

