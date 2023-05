Kuss bei Ekat und Alexandru? "Let's Dance"-Fans irritiert!

Let's Dance sorgt mal wieder für große Furore! Vergangene Woche war die aktuelle Staffel mit dem großen Finale eigentlich zu Enge gegangen. Doch als krönenden Abschluss findet heute noch die Profi-Challenge statt, in der die professionellen Tänzer ihr Können zeigen. Ekaterina Leonova (36) tanzte dort mit Alexandru Ionel (28) – und am Ende ihrer Choreografie kam es fast zum Kuss zwischen den beiden!

Der Tanz der beiden stand unter dem Motto "Vertrau mir". Nach einem langsamen Intro fegten Ekat und Alexandru in roten Outfits über die Tanzfläche. Am Ende kamen sie sich dann ganz nah – und ihre Lippen schienen sich dabei dann zu berühren! Das entging auch den Fans der Sendung nicht: "Was war denn das?", fragt ein User schockiert auf Twitter.

Obwohl der Beinahe-Kuss der zwei Sportler nur zur Choreo gehörte, sind die Zuschauer deutlich irritiert – vor allem, weil sowohl Ekat als auch Alexandru in festen Beziehungen sind. Der Hottie ist mit Patricija Ionel (28) verheiratet, die ebenfalls in der Show mittanzt. Ekat hingegen soll mit ihrem ehemaligen Schützling Timon Krause (28) anbandeln. Ob Timon Krause diese flirty Nummer hat kommen sehen?", kommentiert ein Zuschauer deshalb im Netz.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova

Instagram / a.lexandru Alexandru Ionel , Tänzer

Instagram / bellatricija Alexandru und Patricija Ionel, "Let's Dance"-Profitänzer

