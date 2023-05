Trotz Altersunterschied: Heidi Klum hat mehr Power als Tom

Heidi Klum (49) hält ihren Ehemann Tom Kaulitz (33) auf Trab! Das Supermodel und der Musiker gehen seit 2018 gemeinsam durchs Leben – ein Jahr später feierten sie auf Capri eine absolute Traumhochzeit. Seitdem teilt Heidi gerne im Netz, wie glücklich sie mit ihrem Schatz ist. Der Altersunterschied von 16 Jahren scheint den Eheleuten gar nichts auszumachen. Am 1. Juni wird die Germany's next Topmodel-Jurorin 50 Jahre alt – doch Heidi hat trotzdem noch viel mehr Power als ihr Mann!

"Manchmal schaue ich in den Spiegel und denke: 'Oh ja, ich bin 50.' Aber innerlich fühle ich mich wie 25", berichtet sie Entertainment Tonight über ihr Körpergefühl. Heidi habe eben richtig Feuer! "Mein Ehemann ist 33 und ich habe mehr Energie als er", verrät sie über Tom. Ihr runder Geburtstag mache der vierfachen Mutter deshalb gar nichts aus: "Um ehrlich zu sein, wird diese Zahl meinen Weg oder das, was ich tue, nicht verändern. Für mich ist das nur eine Zahl." Ihre Leidenschaft bleibe weiterhin das Reisen und die gemeinsame Zeit mit der Familie.

Die Planung ihres Geburtstages überlässt Heidi – die für ihre legendären Halloweenpartys bekannt ist – trotz aller übersprudelnder Energie dann aber doch dem Tokio Hotel-Gitarristen. "Ich habe diese Karte meinem Ehemann zugeschoben. Er kümmert sich für mich darum. Ich freue mich schon sehr. Ich werde mich einfach zurücklehnen und diesen Tag genießen", schwärmt sie.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Grammys 2023

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "The Little Mermaid"

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum auf der Oscar-Party von Elton John

