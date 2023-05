Beyoncé wird für ihren Tribut an Tina Turner (†) kritisiert

Ob Beyoncé (41) mit dieser Kritik gerechnet hat? Vor wenigen Tagen hatten erschütternde News die Runde gemacht: Tina Turner starb im Alter von 83 Jahren in ihrer Wahlheimat Zürich, wo sie zuletzt mit ihrem Ehemann lebte. Zahlreiche Kollegen aus der Musikwelt sprachen daraufhin öffentlich ihr Beileid aus. Auch Beyoncé zollte der verstorbenen Musiklegende ihren Tribut – das kam allerdings nicht bei jedem gut an!

Nur wenige Stunden nachdem die Öffentlichkeit von Tinas Tod informiert wurde, teilte die 41-Jährige rührende Zeilen. Auch auf einem ihrer Konzerte gedachte Queen B gemeinsamen mit ihren Fans der "The Best"-Interpretin. Doch nun folgte Kritik: Grund dafür ist Beyoncés Song "Drunk in Love", den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Jay-Z (53) produzierte – der Text soll auf die Misshandlung, die Tina durch ihren Ex Ike (✝76) erfahren musste, anspielen. "Ich will keine Ehrungen von der bösen Beyoncé und Jay-Z für Tina Turner sehen", schrieb ein User sauer auf Twitter.

1962 heiratete Tina den Musiker. Doch die Ehe der beiden war von Gewalt geprägt: "Geplatzte Lippen, blaue Augen, verrenkte Gelenke, gebrochene Knochen und psychische Qualen wurden zu einem Teil des Alltags", schrieb sie 2020 in ihrem Buch "Happiness Becomes You: A Guide To Changing Your Life For Good". 1986 lernte Tina dann Erwin Bach kennen und lieben. Mit ihm war sie bis zu ihrem Tod glücklich verheiratet.

Getty Images Beyoncé und Tina Turner bei den Grammys im Februar 2008

ALL ACTION/ Action Press Tina und Ike Turner 1969

Getty Images Tina Turner und Erwin Bach

