Patrice Aminati wird Krebs ihr ganzes Leben lang begleiten

Patrice Aminati musste in den vergangenen Monaten einiges durchmachen. Die Ehefrau des TV-Moderators Daniel Aminati (49) wurde Anfang März mit schwarzem Hautkrebs diagnostiziert. Mehrmals musste sie deshalb operiert werden – dabei konnten ihr die bösartigen Tumorzellen, die auch ihre Lymphknoten befallen haben, vollständig entfernt werden. Mittlerweile macht die Mutter einer Tochter eine Immuntherapie. Wie Patrice aber nun berichtet, wird ihre Erkrankung sie noch lange belasten.

Im Interview mit GALA spricht die 29-Jährige über ihre Erkrankung und die Zukunft nach der Tumor-Entfernung. "Das wird mich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang begleiten. Den Primärtumor und die befallenen Lymphknoten haben sie zwar entfernt, aber es sind noch Krebszellen im Körper", erklärt Patrice. Deswegen müsse sie jetzt ein Jahr eine Therapie mit Tabletten machen. Trotzdem werde sie immer wieder kontrolliert: "Mein ganzer Körper ist übersät mit Leberflecken. Ich habe da eine Prädisposition [genetische Veranlagung] für."

Vor der einjährigen Immuntherapie hatte Patrice auch ziemlich Bammel. "Meine Tabletten stehen in der Küche... unberührt stehen sie und warten auf mich. Doch ich will nicht", berichtete sie ihren Fans vor Beginn via Instagram und fragt sich anschließend: "Ich habe Angst... Warum Tabletten nehmen? Mir geht es doch gerade so gut."

Instagram /patrice.eva Patrice Aminati im April 2023

Instagram / patrice.eva Daniel Aminati und Patrice Aminati mit ihrer kleinen Tochter, 2023

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati im Mai 2023

