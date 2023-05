Sarah Paulson und Holland Taylor ganz verliebt in New York

Sie genießen ihre Zweisamkeit! Holland Taylor (80) und Sarah Paulson (48) hatten sich 2015 über die sozialen Medien kennengelernt und kurz danach ihre Beziehung publik gemacht. Mittlerweile gehen die Two and a half Men-Darstellerin und ihre Liebste schon seit rund acht Jahren gemeinsam durchs Leben. Auch wenn zwischen ihnen ein Altersunterschied von 32 Jahren liegt, sind Holland und Sarah immer noch total happy miteinander – wie man bei ihrem Ausflug in New York sieht!

Nur selten lassen sie sich gemeinsam in der Öffentlichkeit blicken – Paparazzi lichteten die 80-Jährige und ihre Freundin aber nun im Szeneviertel SoHo im Big Apple ab. Auf den Fotos, die People vorliegen, wirken die beiden Schauspielerinnen total entspannt: Händchenhaltend schlendern sie durch die Straßen der Metropole. Für ihren kleinen Frühlingsspaziergang wählten Sarah und Holland lässige Partnerlooks: Die American Horror Story-Darstellerin trug eine dunkelblaue Jacke, eine Jeanshose und einen gelb-gemusterten Schal. Ihre Lebensgefährtin strahlte in einem blauen Blazer, wozu sie eine gleichfarbige Hose kombinierte.

Vergangenes Jahr hatte Sarah ihrer Holland eine zuckersüße Liebeserklärung gemacht. In ihrer Instagram-Story hatte sie ein Selfie der beiden geteilt, auf dem sie der 80-Jährigen einen Arm umlegt und ihren Kopf an ihren kuschelt. "Ich bin dankbar", hatte sie unter dem niedlichen Schnappschuss geschrieben.

Getty Images Sarah Paulson und Holland Taylor im Januar 2023

Getty Images Sarah Paulson und Holland Taylor im März 2018

Instagram / mssarahcatharinepaulson Sarah Paulson und Holland Taylor im September 2022

