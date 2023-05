So süß gratuliert Kris Jenner Scott Disick zum Geburtstag

Scott Disick (40) gehört immer noch zur Familie! Nachdem der Realitystar 2006 Kourtney Kardashian (44) auf einer Party in Mexiko kennengelernt hatte, wurde die langjährige Beziehung der beiden von der Realityshow Keeping Up With the Kardashians begleitet. Inklusive der Geburten ihrer drei Kinder Mason (13), Penelope (10) und Reign (8). Doch nach zehn gemeinsamen Jahren trennte sich das einstige Traumpaar. Dennoch scheint Scott nach wie vor zur Familie zu gehören: Zum Geburtstag richtete Kourtneys Mutter Kris Jenner (67) süße Worte an ihn!

"Scott, du bist so unglaublich! Ich kenne dich seit ein paar Jahrzehnten und kann nicht glauben, wie schnell die Zeit vergeht", schrieb die TV-Persönlichkeit unter einer Fotoreihe auf Instagram. Die Schnappschüsse zeigen nicht nur Kris und Scott, sondern auch den Realitystar mit seinen Kindern. "Du bist ein toller Sohn, Papa, Onkel, Freund und wirst immer ein besonderer Teil unserer Familie sein", fügte die 67-Jährige hinzu.

Eigentlich sind Scott und Kourtney für ihr erfolgreiches Co-Parenting bekannt, doch an Ostern schien der dreifache Vater die Begegnung mit Kourtney und ihrem neuen Ehemann Travis Barker (47) vermeiden zu wollen. Ein Insider plauderte gegenüber Us Weekly aus: "Ostern ging es um die Kinder, aber um ehrlich zu sein, ist es für Scott immer noch unangenehm, ein ganzes Wochenende mit Kourtney und Travis zu verbringen."

