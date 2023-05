Blue Ivy auf Bühne mit Mama Beyoncé: Schwester Rumi jubelt

Beyoncés (41) Kids bezaubern die Fans! Im Januar 2012 wurde die Sängerin zum ersten Mal Mutter. Fünf Jahre später machte die Geburt der Zwillinge Sir und Rumi das Familienglück der "Crazy in Love"-Interpretin und ihres Gatten Jay-Z (53) perfekt. Während die Musikerin ihre beiden jüngsten Kinder weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, darf Blue Ivy (11) hin und wieder mit auf den Red Carpet. Erst vor wenigen Tagen tanzte sie sogar neben ihrer Mama auf der Bühne. Wie Beyoncés Fans festhielten, wurde Blue Ivy dabei von ihrer kleinen Schwester angefeuert!

Auf Twitter ging nun ein Video viral, in welchem die fünfjährige Rumi zu sehen sind. Während des Konzerts ihrer Mutter in Paris schaute sie von der Zuschauertribüne aus zu. Als Blue Ivy die Bühne betrat, war Rumi außer sich vor Freude. In dem Clip ist zu sehen, wie die Fünfjährige ein Schild mit der Aufschrift "Wir lieben dich, Blue" in die Höhe hält und ihre große Schwester stolz anfeuert.

Diese stellte gemeinsam mit Beyoncé ihr tänzerisches Können zu dem Song "My Power" vor zahlreichen Zuschauern unter Beweis. In einer Kombi aus einer silberfarbenen Hose und einem gleichfarbigen Oberteil gab Blue Ivy die Choreo zum Besten und begeisterte das Publikum.

Getty Images Jay-Z, Tochter Blue Ivy Carter und Beyoncé

Getty Images Beyoncé und Blue Ivy 2016 bei den MTV Video Music Awards in New York

Getty Images Beyoncé und ihre Tochter Blue Ivy beim 67. NBA All-Star Game

