Katie Price zeigt ihren tätowierten Body im knappen Bikini!

Sie ist stolz auf ihren Körper! Katie Price (45) sorgt mit ihren zahlreichen Beauty-Operationen für so einige Schlagzeilen. Allein 16 Mal legte sich das einstige Boxenluder unters Messer, um sich die Brüste vergrößern zu lassen, zuletzt im Dezember vergangenen Jahres. Mit ihrer XXL-Oberweite scheint sich die Beauty aber auch total wohlzufühlen: Ganz entspannt posiert Katie nun in einem Mini-Bikini am Pool!

The Sun liegen aktuelle Urlaubsfotos der 45-Jährigen vor. In der spanischen Küstenstadt Alicante scheint sie es sich so richtig gut gehen zu lassen: Relaxt liegt sie auf einer Liege am Pool ihres Hotels. Dabei setzt sie ihren tätowierten Body in einem sexy Bikini, auf dem kleine Pferde und Sterne abgebildet sind, in Szene. Das Mini-Oberteil scheint Katie inzwischen aber doch etwas zu knapp zu sein: Auf einem der Schnappschüsse checkt sie, ob in ihrem Top noch alles an Ort und Stelle ist.

Auch wenn Katie mit ihren Brüsten zufrieden zu sein scheint, will sie sich in Zukunft wohl noch einem Eingriff unterziehen: "Ich würde auch noch größer werden – und das werde ich auch irgendwann. Ich liebe es einfach, große Brüste und einen kleinen Körper zu haben. Ich habe diesen Look immer geliebt", verriet sie im Interview mit OK! Magazine.

Instagram / katieprice Katie Price, Influencerin

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Kumpel im Thailand-Urlaub

