Sylvester Stallones Reality-TV-Show bekommt zweite Staffel

Sylvester Stallone (76) hat allen Grund zur Freude. Zusammen mit seiner Frau und seinen drei Töchtern arbeitete der Schauspieler länger an einer Realityshow. Diese trägt den Titel "The Family Stallone" und feierte Mitte Mai 2023 in New York seine Premiere. Das zelebrierte der Hollywoodstar mit seinen Liebsten in einem Restaurant – mit einer riesigen Torte. Nun gibt es wieder einen Grund zum Feiern: Die Show wird fortgesetzt.

Daily Mail berichtet: Die Reality-TV-Show "The Family Stallone" ist für eine zweite Staffel verlängert worden. Die Verlängerung erfolgte nur eine Woche, nachdem das Programm mehrere Rekorde auf der Streaming-Plattform gebrochen hatte. Die Show rund um den Schauspieler und sein Privatleben erlebte den erfolgreichsten Start einer originären Reality-Serie in der Geschichte von Paramount+.

Die Serie des 76-Jährigen wurde bereits mit "The Kardashians" verglichen. Der Schauspieler sieht aber keine Konkurrenz. "Es geht bei 'The Family Stallone' darum, authentisch zu sein", sagte er. Seine Show soll viel glaubwürdiger sein als die von Kim Kardashian (42) und so.

