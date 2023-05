Deswegen kehrt Kelly Clarkson Los Angeles nun den Rücken zu!

Sie hat die Nase voll! Kelly Clarkson (41) ist seit Jahren nicht mehr aus der Musikszene wegzudenken und hat seit einiger Zeit auch ihre eigene Talkshow. In der "The Kelly Clarkson Show" empfängt sie seit 2019 Kollegen aus Hollywood, führt Interviews oder spielt lustige Spiele. Aufgenommen wird die Sendung seit Beginn in Los Angeles. Nun zieht Kelly aber nach New York und nimmt auch ihre Show mit – weil es ihr in L.A. zu toxisch ist!

Im Interview mit TalkShopLive spricht die 41-Jährige offen über die Gründe ihres Umzugs. "Ich werde zu alt, um in einem Umfeld zu arbeiten, das nicht gesund ist und keinen Spaß macht", gibt sie preis. Das Arbeitsumfeld in der Stadt der Sterne sei belastend: "Ich musste jahrelang in Meetings und mit wirklich unglaublich gemeinen Leuten arbeiten, und das wollte ich einfach nicht mehr." In New York wolle die "Stronger"-Interpretin nun ganz frisch starten und auch neue Sachen ausprobieren: "Ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf die Talkshow, aber ich arbeite auch an anderen Dingen im Hintergrund."

Kelly und ihre Kids River Rose und Remington Alexander freuen sich wohl schon sehr darauf, bald den Big Apple ihr Zuhause nennen zu können. "Kelly ist begeistert von diesem neuen Kapitel und freut sich auf einen Neuanfang", meinte ein Insider gegenüber Us Weekly.

Anzeige

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarkson im Dezember 2020

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson bei den Billboard Music Awards 2018

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson mit ihren Kindern River Rose Blackstock und Remington Alexander Blackstock

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de