Ferne McCann setzt ihre XXL-Babykugel im Bikini in Szene

Sie muss sich wohl nicht mehr allzu lange gedulden! Ferne McCann (32) hatte ihre Fans Anfang des Jahres mit zuckersüßen Neuigkeiten überrascht: Die The Only Way Is Essex-Darstellerin erwartet Nachwuchs mit ihrem Verlobten Lorri Haines. Aus einer vorherigen Beziehung hat die Britin schon eine fünfjährige Tochter namens Sunday. In einem knappen Bikini zeigt Ferne nun stolz, wie groß ihr Babybauch schon ist!

Paparazzi lichteten die 32-Jährige am Samstag im Familienurlaub in der Türkei ab. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, wirkt sie total happy: In einem feuerroten Bikini mit Rüschen genießt Ferne die Sonne am Pool ihres Hotels. Ihr Liebster Lorri ist auch mit dabei: Ganz behutsam streichelt der Unternehmer über den kugelrunden Bauch seiner Partnerin und gibt ihr anschließend einen Kuss.

Ob sich Ferne und Lorri vor der Geburt auch noch das Jawort geben werden? Im Interview mit Daily Mail verriet die Beauty immerhin, dass sie schon erste Pläne für die Trauung habe: "Meine Vorstellung von meiner Hochzeit hat sich im Laufe der Jahre definitiv verändert. Früher hätte ich gesagt, dass ich eine große Hochzeit möchte, bei der alle dabei sind, aber jetzt ist mein Kreis sehr klein und ich möchte etwas Intimes und Schönes."

Instagram / fernemccann Ferne McCann, TV-Star

Instagram / fernemccann Ferne McCann und ihr Verlobter, April 2023

Getty Images Lorri Haines und Ferne McCann im Juli 2022

