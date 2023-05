Trennung von Tanja? Julian Claßen zeigt sich nachdenklich

Kriselt es etwa zwischen Julian Claßen (30) und Tanja Makarić (26)? Im Juni des vergangenen Jahres hatten erstmals Gerüchte gemacht, dass der YouTuber nach seiner Trennung von Bibi (30) mit der Ex-Sportlerin anbandelt. Im Juli machten die beiden dann ihre Beziehung offiziell. Seitdem zeigen sie sich gerne total verliebt im Netz. Doch nun scheint es, als stünde die Liebe der Influencer vor dem Ende. Im Netz teilt Julian jetzt einen kryptischen Post und heizt damit die Spekulationen weiter an.

In seiner Instagram-Story postet der 30-Jährige einen Clip, der so manchem Fan Sorgen bereitet. Darin zu sehen ist der Himmel sowie ein Emoji, der eine Gedankenwolke darstellt. Auf das kryptische Video folgt ein Schnappschuss aus dem Bett des zweifachen Vaters. Auf dem Bild ist zu sehen, wie Julian seinen Arm auf die leere Bettseite ausstreckt – fast so, als wünsche er sich, dass dort jemand neben ihm liegt. Von seiner Liebsten Tanja fehlt dabei jede Spur. Spielt er mit seinen Postings etwa auf eine Trennung an?

Betrachtet man das Instagram-Profil des YouTubers genauer, fällt zudem auf, dass die Pärchenbilder mit seiner Liebsten verschwunden sind. Und auch auf dem Account der 26-Jährigen hat sich etwas verändert. Zwar gibt es noch das ein oder andere Foto mit Julian, doch die Anzahl der Bilder haben abgenommen.

Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen im Oktober 2022 in Vancouver

Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Julian Claßen und Tanja Makarić auf dem kinderTag in Berlin, September 2022

Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de