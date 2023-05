Auf einer Luxus-Jacht: Naomi Campbell feiert 53. Geburtstag!

Happy Birthday, Naomi Campbell (53)! Das Supermodel war 2021 zum ersten Mal Mutter geworden. Über ihre Tochter ist allerdings nicht sehr viel bekannt, denn die Schönheit hält ihr Kind weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Doch zum Ehrentag der Laufstegschönheit darf ihre "kleine Bohne", wie sie ihr Baby anscheinend nennt, natürlich nicht fehlen. Und den feierte Naomi jetzt auf einer luxuriösen Jacht!

In einem schwarz-weiß karierten Zweiteiler trägt die Beauty ihr Baby eng umschlungen auf das Boot. Zu dem Blazer und der passenden Hose kombiniert sie lässige weiße Turnschuhe und eine schwarze Sonnenbrille. Ihre meist lockigen Haare sind geglättet und liegen locker über ihrer Schulter. Ihr Töchterchen schützt Naomi mit einer hellrosafarbenen Decke vor den Kameras der Paparazzi – lediglich ihre roten Lack-Sandalen blitzen hervor.

Nur wenige Stunden zuvor posierte das Model in einem extravaganten Look auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Cannes. In einer bodenlangen Robe aus fließendem roten Stoff raubte Naomi wohl jedem den Atem. Das Kleid war geziert von Cut-Outs, die ihren Waschbrettbauch gekonnt in Szene setzen. Dazu kombinierte sie einen hellen, rosafarbenen Umhang, der mit kleinen Federn besetzt war.

