Anne Wünsches neues Café beschmiert: Fans sind entsetzt

Das geht für viele Fans deutlich zu weit! Neben ihrem eigenen Onlineshop und ihrem Account auf OnlyFans hat sich Anne Wünsche (31) am vergangenen Wochenende ein neues Business aufgebaut und ihr eigenes Café in Berlin eröffnet. Und das ist ziemlich durch die Decke gegangen – immerhin war der Ansturm so groß, dass alles schlussendlich "restlos ausverkauft" war. Doch kurz nach der Eröffnung wurde die Fassade des Cafés mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert. Viele Promiflash-Leser zeigen sich deshalb nun total entsetzt im Netz!

Unter dem Instagram-Beitrag, in dem Promiflash über den Vandalismus berichtete, sammeln sich aktuell eine Menge Leser, die ihre Meinung über den Vandalismus kundtun. Dabei wird ganz deutlich: Sachbeschädigung geht für die User deutlich zu weit! "Man muss sie ja nicht mögen, aber Vandalismus an fremdem Eigentum ist armselig und ein absolutes No-go" oder "Sowas gehört angezeigt. Man muss sie nicht mögen, aber sowas geht echt zu weit", sind sich die Nutzer einig.

"Was, wenn keiner kommt?", wurde auf die Fassade des Cafés geschmiert. Laut einer Augenzeugin sei die Sachbeschädigung allerdings schnell wieder entfernt und übermalt worden. Anne selbst hat sich zu dem Vorfall noch nicht geäußert.

Promiflash Anne Wünsches beschmutztes Café

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in ihrem Glitzer Café im Mai 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche bei der Eröffnung vom "Glitzer Café"

