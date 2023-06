Coupleontour-Ina bleibt doch noch etwas länger in der Klinik

Sie kommt doch noch nicht nach Hause. Ina von Coupleontour erlitt im Sommer 2022 einen schweren Schlaganfall und lag deshalb auch im Koma. Mehrere Operationen am Kopf musste die Influencerin in den vergangenen Monaten durchstehen. Mithilfe einer stationären Therapie kämpft sie sich aber zurück ins Leben und sollte die Klinik eigentlich zwischen dem 2. und 5. Juni verlassen – aber Inas Heimreise verzögert sich!

"Ihr wisst ja, dass ich voraussichtlich in der ersten Juniwoche entlassen werden sollte. Es ist jetzt aber so, dass sich mein Aufenthalt noch ein bisschen verlängert", erklärt die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story. Die Fans müssen sich aber keine Sorgen machen: "Es ist alles in Ordnung." Sie habe im Krankenhaus einfach "die Möglichkeit, etwas länger zu lernen und meine Fähigkeiten auszubauen." Sie werde also noch ein bisschen in der Klinik bleiben, ohne ihre Liebste Nessi und Töchterchen Olivia: "Bis wir alle zusammen leben können, wird es noch ein bisschen dauern."

Auch wenn Ina sich freut, nach Hause zu kommen – die Zeit nach dem Krankenhaus besorgt die Youtuberin. "Wir waren ohne diese Krankheit immer schon voll ausgelastet und nun noch mehr Aufgaben mit Therapien, Ärzten und Fahrten zu haben, bereitet mir schon Bauchweh", erzählte sie vor Kurzem im Netz und fügte hinzu: "Es wird ein ganz schöner Spagat zwischen Beziehung, Gesundheit, Ärzten, Arbeit, Elternsein und Haushalt."

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour-Ina

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour-Nessi und Ina im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour-Nessi und Ina mit Baby im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de