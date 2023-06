In Reha-Einrichtung: Jamie Foxx lernt nun wieder zu laufen

Er macht offenbar Fotschritte! Im April war Jamie Foxx (55) aufgrund eines medizinischen Notfalls in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Was genau dem "Django Unchained"-Star fehlt, ist allerdings bis heute nicht klar. Doch sein Zustand soll sich seit einigen Wochen weder bessern, denn er wurde aus der Klinik entlassen und ist nun in einer Reha-Einrichtung. Dort erlernt Jamie nun wohl auch das Laufen wieder!

Das verrät ein Insider jetzt gegenüber Radar. "Jamie wird in einem der besten physischen Rehabilitationszentren des Landes behandelt. Die Einrichtung ist spezialisiert auf Physiotherapie-Programme zur Behandlung von Verletzungen oder körperlichen Beschwerden, die [...] das Laufen einschränken oder verhindern." Laut des Informanten sei der 55-Jährige auch nicht ohne Grund dort: "Jamie wäre nicht in dieser Klinik, wenn er nicht durch das, was ihm passiert ist, in irgendeiner Weise beeinträchtigt wäre."

Nähere Infos zu Jamies Zustand gibt es nicht – sein Kumpel Nick Cannon (42) meinte im Interview mit "Extra", dass er sich an die Öffentlichkeit wenden wird, wenn er "bereits dazu ist". Es sei wichtig, seine Privatsphäre zu achten: "Eine Sache, die ich immer daran respektiert habe, wie Jamie sich während seiner gesamten Karriere verhalten hat, ist, dass er immer jemand war, der extrem professionell und extrem privat ist."

Getty Images Jamie Foxx im Jahr 2021

Getty Images Jamie Foxx während einer Gala im Jahr 2022

Getty Images Nick Cannon mit Jamie Foxx bei dem NBA All-Star Celebrity Game

