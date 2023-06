Wieder unter 100 Kilo: Marco Cerullo hat stark abgenommen

Marco Cerullo (34) hat ordentlich abgespeckt! Der einstige Bachelor in Paradise-Kandidat spricht immer wieder offen über sein Gewicht. Während seiner Dschungelcamp-Teilnahme 2020 hatte er zum Beispiel sieben Kilo abgenommen. Statt anfangs 86 hatte er nach der Show nur noch 79 Kilo gewogen. Anfang 2023 – drei Jahre später – brachte er allerdings 108 Kilo auf die Waage. Doch davon hat Marco inzwischen wieder einiges runter!

"Leute, was soll ich sagen. [Ich] habe im letzten Jahr echt einiges an Kilos zugenommen", schrieb er zu einem Foto, das ihn im Januar und im Mai dieses Jahres zeigt, auf Instagram. Es seien viele Dinge zusammengekommen, weshalb er nicht mehr so sehr auf seine Ernährung geachtet und den Sport vernachlässigt habe: "Ich persönlich habe mich so in meinem Körper nicht mehr wohlgefühlt." Deshalb habe er sich ein eigenes Sport- und Ernährungsprogramm zusammengestellt und dadurch in den vergangenen vier Monaten neun Kilo abgenommen. Sein Ziel hat der Influencer damit zwar noch nicht erreicht, doch er möchte es auch nicht übertreiben: "Lieber langsam und gesund abnehmen, als krankhaft und auf Zwang."

Marco hatte den Kilos vor drei Jahren schon einmal den Kampf angesagt. Gegenüber Promiflash erzählte er damals, dass er unter anderem seine Ernährung umgestellt und weniger Pizza und Fast Food zu sich genommen habe. Außerdem hatte er ein straffes Sportprogramm: "Ich war viel laufen und hab draußen viel trainiert, Liegestütze, Klimmzüge, Sit-ups."

RTL / Frank Beer Marco Cerullo, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2021

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Grass im Mai 2023

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo im März und Mai 2020

