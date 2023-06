Angespanntes Gespräch? Kanye West und Frau Bianca gesichtet

Was hat das zu bedeuten? Kanye West (45) sorgte in der Vergangenheit für viele Schlagzeilen: Neben seinem rassistischen und antisemitischen Verhalten sorgte er mit seiner Blitzliebe für jede Menge Aufmerksamkeit. Schließlich ließ der Rapper nach seiner Scheidung von Kim Kardashian (42) kaum Zeit verstreichen, bis er seiner neuen Partnerin Bianca Censori den Ehering an den Finger steckte. Doch kriselt es jetzt schon bei den beiden? Kanye und Bianca wurden während eines angespannten Gesprächs gesichtet.

Wie The Sun berichtete, wurden der Designer und seine Liebste in Los Angeles bei einem McDonalds gesichtet. Doch für ihr kleines Mahl verließen die beiden nicht das Auto, sondern bestellten bequem vom Drive-in aus. Dabei soll die Stimmung im Wagen alles andere als gut gewesen sein: Das Paar blickte ziemlich traurig drein. Berichten zufolge sollen sie zuvor noch ein angespanntes Gespräch geführt haben.

Könnte das vielleicht an der Dynamik zwischen den zwei liegen? "Bianca hängt nicht allzu viel mit ihren eigenen Leuten ab, es dreht sich alles um Kanye. Sie ist froh, dass er im Vordergrund steht", hatte ein Insider The Sun verraten. Sie könne mit den Paparazzi nicht umgehen und wolle auch keine Interviews führen.

