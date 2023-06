Anders als Kim: Bianca Censori will Kanye Wests Fame nicht!

Ob das besser passt? Die Designerin Bianca Censori soll seit Beginn des Jahres mit dem Skandalrapper Kanye West (45) verheiratet sein. Der umstrittene Musiker und Ex-Mann von Reality-Star Kim Kardashian (42) ist ein alter Hase im Showbusiness und mit der medialen Aufmerksamkeit vertraut. Für seine vermeintliche Ehefrau ist diese Welt allerdings Neuland. Und wie ein Insider nun verrät, sei Bianca viel zurückhaltender als Kanyes Ex-Partnerinnen!

Wie eine Quelle im Gespräch mit The Sun auspackt, sei die Dynamik zwischen Kanye und der Designerin eine ganz andere als mit Damen, die früher an seiner Seite waren: "Bianca hängt nicht allzu viel mit ihren eigenen Leuten ab, es dreht sich alles um Kanye. Sie ist froh, dass er im Vordergrund steht." Während Kim und auch Julia Fox (33) weniger zurückhaltend gewesen seien, wären die Aufmerksamkeit der Paparazzi und das Geben von Interviews für Bianca unangenehm. Dem Insider zufolge, würde es bei dem Paar so gut funktionieren, weil sie mit allem einverstanden sei, was der Rapper von ihr verlange.

Vor Kurzem wurde bekannt, dass das Paar ein gemeinsames Apartment beziehen wolle. Dabei handele es sich um eine Luxus-Wohnung in West Hollywood, für die der Rapper monatlich 19.000 Euro hinblättern müsste.

Getty Images Kanye West bei den Oscars, 2020

ActionPress Bianca Censori, Designerin

MEGA Kanye West mit Bianca Censori im Mai 2023

