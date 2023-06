Romanze mit Josh: Hailee Steinfeld macht sich keinen Druck

Hailee Steinfeld (26) lässt es langsam angehen! Vor etwa fünf Jahren soll sie eine Romanze mit dem One Direction-Star Niall Horan (29) gehabt haben. Danach wurde es lange Zeit recht ruhig um das Liebesleben der Schauspielerin. Bis jetzt: Seit einigen Wochen wird behauptet, dass Hailee mit dem NFL-Spieler Josh Allen (27) anbandelt. Die beiden wurden sogar bereits Hand in Hand in New York erwischt! Dennoch möchte sich Hailee keinen Druck machen.

Das behauptet jetzt ein Insider gegenüber US Weekly: Trotz der Chemie, sagt der Informant, mache sich der Pitch Perfect-Star "keinen Druck" oder habe "unrealistische Erwartungen" an die Romanze, da Josh frisch aus einer langjährigen Beziehung kommt. Dennoch genießen die beiden ihre gemeinsame Zeit und "lachen viel, wenn sie zusammen sind". Außerdem erklärt die Quelle: "Josh ist der erste Typ seit einer Weile, an dem sie wirklich interessiert ist."

Ob Hailee in dem Buffalo-Bills-Quarterback die Liebe ihres Lebens gefunden hat? In einem Interview mit Cosmopolitan machte die 26-Jährige bereits deutlich, dass sie genau weiß, was sie will: "Ich möchte einen Partner, der in erster Linie loyal und ehrlich ist, aber auch selbstbewusst und in der Lage, sein Ding zu machen, während ich meins mache."

Anzeige

Getty Images Josh Allen, NFL-Spieler

Anzeige

Facebook/Michael Sinensky/Mega Hailee Steinfeld und Josh Allen im Restaurant Sushi by Boū in New York

Anzeige

Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de