Fast 40 Jahre Karriere: Johnny Depp feiert 60. Geburtstag!

Alles Gute zum Geburtstag Johnny Depp (60)! Den meisten dürfte der Schauspieler in seiner Rolle als Kapitän Jack Sparrow aus den Fluch der Karibik-Filmen bekannt sein. Doch der US-Amerikaner steht bereits seit fast 40 Jahren vor der Kamera und verkörperte im Laufe seiner erfolgreichen Karriere schon die verschiedensten Charaktere. Heute feiert Johnny seinen 60. Geburtstag! Promiflash gibt einen Überblick über seine Karrierehöhepunkte.

Sein Filmdebüt hatte der in Kentucky geborene Hottie in dem Horrorstreifen "Nightmare – Mörderische Träume" gegeben. Drei Jahre später wurde er in der Serie "21 Jump Street" zum echten Teenieschwarm. In den 1990er-Jahren begann Johnny seine langjährige Zusammenarbeit mit dem Regisseur Tim Burton (64). So spielte er in "Edward mit den Scherenhänden", "Ed Wood" oder "Sleepy Hollow". 2003 schlüpfte er erstmals in die Rolle des kultigen Piraten. Weitere Erfolge waren "Charlie und die Schokoladenfabrik" oder Alice im Wunderland.

Im vergangenen Jahr musste Johnny eine weniger schöne Zeit durchmachen. Seine Ex-Frau Amber Heard (37) warf ihm unter anderem häusliche Gewalt vor. Dies sorgte dafür, dass der Zweifachvater seine Rolle als Grindelwald in Phantastische Tierwesen verlor. Die beiden lieferten sich einen erbitterten Kampf vor Gericht, welchen der 60-Jährige allerdings für sich entscheiden konnte.

