Wieder schwanger: Jana Kramer präsentiert ihren Babybauch!

Sie könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein! Jana Kramer (39) ist seit vergangenem Jahr mit Allan Russell (42) liiert. Vor wenigen Wochen hatte der einstige Fußballer der Schauspielerin sogar einen Heiratsantrag gemacht. Nun überraschte das Paar mit weiteren süßen News: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Aus einer vorherigen Beziehung hat die Beauty schon zwei Kids, die sich bald über ein Geschwisterchen freuen können. Total stolz zeigt Jana nun, wie rund ihre Babykugel schon ist!

Auf Fotos, die People vorliegen, setzt die 39-Jährige nun ihren wachsenden Babybauch in Szene: In einem rosafarbenen, hautengen Kleid mit dünnen Trägern steht Jana ganz entspannt in einem Garten. Dabei hält sie ganz liebevoll ihre Hände um ihre kleine Kugel und strahlt in die Kamera. "Ich bin überglücklich und dankbar, dass dieses Baby ein Teil unserer Geschichte ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich das Wort schwanger noch einmal auf einem Test sehen würde", schwärmt Jana gegenüber dem Magazin.

Jana habe bereits mehrere Fehlgeburten erlitten, weshalb sie nicht wusste, ob sie überhaupt noch ein Kind bekommen könne. Wie sie im Interview mit dem Blatt erklärt, war der Babywunsch trotzdem da: "Das wäre der Silberstreif am Horizont bei allem, was passiert ist, aber ich war immer etwas niedergeschlagen, weil ich nicht wusste, ob ich in der Lage wäre, wieder schwanger zu werden."

Instagram / kramergirl Allan Russel und Jana Kramer

Getty Images Allan Russell und Jana Kramer

Instagram / kramergirl Jana Kramer und ihre Kinder

