Das nimmt Kim Kardashian aus ihrer Beziehung mit Pete mit!

Kim Kardashian (42) macht das Beste aus jeder Situation! Die Unternehmerin hat schon die ein oder andere Beziehung hinter sich. Nach der Trennung von ihrem umstrittenen Ex-Mann Kanye West (46) war die Influencerin noch bis August 2022 mit dem Komiker Pete Davidson (29) liiert. Dass auch diese Beziehung auf Schritt und Tritt von den Medien verfolgt worden war, ist für den Realitystar nichts Neues. Das nimmt Kim aus ihrer Romanze mit Pete mit!

"Man lernt offensichtlich aus jedem Verhältnis und das, was ich aus dem letzten Verhältnis mitgenommen habe, war, dass die Medien mich in den Glauben versetzt haben, dass ich ziemlich schnell in einer ernsten Beziehung war", erzählt die Beauty in einer neuen Episode ihrer Realityshow "The Kardashians". Dabei wollte Kim bloß ein wenig "herumschleichen".

In der Sendung plaudert die 42-Jährige zudem mit Scott Disick (40) über ihr Liebesleben – und offenbar hat das Model wieder jemanden am Start! Kim erklärt, dass ihre Freunde sie mit einem sogenannten Fred verkuppelt haben. Von ihm zeigt sich die US-Amerikanerin mehr als angetan: "Er erfüllt alle Standards."

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2023

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im April 2022

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

