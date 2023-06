Ist Kim Kardashian verknallt? Er "erfüllt alle Standards"

Kim Kardashian (42) datet wieder! Bereits einige Male schien es so, als hätte das Realitysternchen ihren Mr. Right gefunden: Doch nicht nur die Ehe mit Damon Thomas (52) und Kanye West (46) zerbrach, auch die Beziehung zu Pete Davidson (29) war nicht von langer Dauer. Jetzt scheint sich der Keeping up with the Kardashians-Star wieder ins Datingleben zu stürzen. Ein Mann soll es ihr dabei besonders angetan haben.

In der aktuellen Folge The Kardashians plauderte die Unternehmerin mit Scott Disick (40) über ihr Liebesleben. Sie erklärte, dass ihre Freunde sie mit einem Mann verkuppelt hätten und die beiden ein Date in einem Club in New York City hatten. Scott wollte von der vierfachen Mutter daraufhin wissen: "Erfüllt er deine Standards?" Ohne zu zögern, antwortete Kim: "Oh ja. Er erfüllt alle Standards."

Erst kürzlich war sich eine Expertin für Körpersprache sicher gewesen: Das It-Girl geht bei Basketballspielen auf Männerjagd. "Anfang Mai sahen wir eine völlige Kehrtwende in Kims Verhalten und ihren nach außen gerichteten Signalen. [...] Sie war wie ein Nicht-Promi, kleidete sich lässig, unauffällig und nahbar", erklärt Judi The Sun. Das sei ein Indiz dafür, dass Kim auf der Suche nach einem jungen und unkomplizierten Mann sei.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, North, Psalm und Chicago

Getty Images Kim Kardashian beim Spiel der Los Angeles Lakers im Mai 2023

