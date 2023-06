Kein Jack Sparrow mehr? Johnny Depp ist wütend auf Disney

Für Johnny Depp (60) gibt es offenbar keine Rückkehr. Die wohl kultigste Rolle des Schauspielers ist die des verschrobenen Piraten Jack Sparrow in der Fluch der Karibik-Reihe. Während des Prozesses gegen seine Ex-Frau Amber Heard (37) distanzierte sich der Hollywoodgigant Disney von dem Star. Fans gaben die Hoffnung auf ein Comeback in die Piratenwelt aber nicht auf. Doch für Johnny scheint das "Fluch der Karibik"-Franchise Geschichte zu sein.

Das meint zumindest ein Insider. "Sie haben ihn blind fallengelassen, obwohl Amber gelogen hat, bis der Arzt kommt", meint die Quelle zu Daily Mail. Demnach habe Johnny immer noch mit der Art und Weise zu kämpfen, mit der Disney auf die Anschuldigungen reagiert habe. Zwar habe er in Cannes betont, dass er sich nicht von Hollywood "boykottiert" fühle, doch laut des Tippgebers, sei der 59-Jährige sehr sensibel. Der Umgang des Studios mache ihn immer noch wütend und ein weiterer Film sei für ihn keine Option – egal wie hoch das Angebot sei.

Die Produzenten der Piratenfilme schienen zuletzt aber noch ganz angetan von dem Gedanken, dass Johnny in seine Paraderolle zurückkehren könnte. Ein Drehbuch für einen neuen Streifen sei bereits in Arbeit, eine Besetzung gebe es aber noch nicht. Produzent Jerry Bruckheimer (79) sagte zu Entertainment Tonight: "Wir werden sehen. Ich würde es lieben. Ich würde es lieben, ihn in dem Film zu haben."

