Jenna Ortega fühlt sich in den sozialen Medien oft unsicher

Jenna Ortegas (20) Karriere schoss im vergangenen Jahr steil nach oben. Mit ihrer Verkörperung der Protagonistin in der Netflix-Serie Wednesday begeistert die junge Schauspielerin Fans auf der ganzen Welt. Auf dem Streamingdienst ist sie jedoch keine Unbekannte und konnte ihr Schauspieltalent bereits in You beweisen. Trotz ihres großen Erfolgs scheint sich Jenna jedoch nicht mit den sozialen Medien anfreunden zu können!

"Man fühlt sich schnell, als hätte man die Kontrolle verloren", beschreibt die 20-Jährige ihre Gefühle zu den sozialen Medien gegenüber Variety. Für Jenna fördern sie die "Mitläufermentalität" und dass man sich ständig mit anderen vergleicht. "Ich bin immer total nervös, etwas zu posten oder sogar etwas zu sagen oder ich selbst zu sein", gibt die gebürtige Kalifornierin offen zu.

Doch nicht bloß Social Media scheint Jenna zu stressen, sondern auch eine Beziehung – davon möchte sie nämlich offenbar gar nichts wissen! "Vielleicht bin ich zu sehr von meiner Arbeit besessen, aber der Gedanke an eine Beziehung stresst mich", erklärte der Scream-Star gegenüber Elle. Zudem habe sie Angst, den Erwartungen an sie nicht gerecht zu werden.

Instagram / jennaortega Jenna Ortega, Schauspielerin

Getty Images Jenna Ortega im April 2023

Getty Images Jenna Ortega bei der Premiere von "Scream VI"

