Trooping the Colour: Das ist an Prinz Williams Uniform neu

Prinz William (40) änderte seine Uniform. Kommenden Samstag findet die Zeremonie Trooping the Colour zum ersten Mal für König Charles III. (74) statt. Sein älterer Sohn wird dabei eine wichtige Rolle übernehmen und die Parade der berittenen Garde anführen. Dafür wird er die traditionell rote Uniform mit der großen Bärenfellmütze tragen. Doch William änderte ein kleines, aber wichtiges Detail an seiner Ausstattung.

Wie unter anderem das Hello! Magazine berichtet, fällt bei den Proben für das anstehende Trooping the Colour eine wichtige Veränderung an Williams Uniform auf. Während er in den Jahren zuvor am Kragen immer das Abzeichen der irischen Garde, ein dreiblättriges Kleeblatt, als Ehrenabzeichen trug, findet sich dieses Jahr ein anderes Symbol an der Uniform: Nun ist der Kragen des 40-Jährigen mit dem Lauchsymbol der walisischen Garde verziert. Wahrscheinlich ein Verweis auf seine noch frische Rolle als Prinz von Wales. Außerdem steckt an seiner Kappe nun statt einer blauen eine weiß-grüne Feder.

Trooping the Colour wird in diesem Jahr wohl ein etwas anderes Erscheinungsbild als in den vergangenen Jahren annehmen. Die erste große Veränderung wurde bereits vor einigen Tagen bekannt. Charles entfremdeter Sohn Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) sollen nämlich keine Einladung bekommen haben. "Ich fürchte, das ist ein Spiegelbild für den Zustand des aktuellen Verhältnisses der beiden", vermutete eine Quelle gegenüber Daily Mail.

Getty Images Prinz William bei Trooping the Colour 2022

Getty Images Prinz William bei den Proben für Trooping the Colour 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der "Trooping The Color"-Parade 2018

