Vorwurf Kindesmissbrauch: Megan Fox macht dem Hater Ansage!

Das lässt Megan Fox (37) sich nicht gefallen. Mit ihrem Ex Brian Austin Green (49) hat die Schauspielerin drei Söhne, auf die sie offenbar sehr stolz ist. Aber mit ihren Erziehungsmethoden scheint nicht jeder einverstanden zu sein. Im Netz wurde sie sogar schon der Kindesmisshandlung beschuldigt, weil ihre Jungs feminine Kleidung trugen. Aber das lässt sie nicht auf sich sitzen: Megan holt jetzt im Netz zum Gegenschlag aus.

Der Politiker Robby Starbuck behauptete beobachtet zu haben, wie ihre Jungs bei der Nanny weinten, weil ihre Mutter sie zwang, Mädchenkleidung zu tragen. Ein Vorwurf, der für die Transformers-Darstellerin offenbar viel zu weit geht. "Die Ausbeutung der Geschlechtsidentität meiner Kinder, um in ihrer politischen Kampagne Aufmerksamkeit zu gewinnen, hat sie auf die falsche Seite des Universums gebracht", stellt die 37-Jährige bei Instagram klar und lässt dann eine Kampfansage folgen: "Ich wurde schon vorher von unsicheren, narzisstischen, impotenten kleinen Männern wie Ihnen auf dem Scheiterhaufen verbrannt – und doch bin ich noch hier. Sie haben sich mit der falschen Hexe angelegt!"

In der Öffentlichkeit spricht Megan mittlerweile nur noch selten über ihren Nachwuchs. Warum verdeutlichte sie vergangenes Jahr im Netz: Ein Fan fragte in einem Q&A, wo ihre Kinder seien. "Ich habe Kinder? Oh mein Gott, ich wusste doch, dass ich was vergessen habe", lautete die sarkastische Antwort des Hollywoodstars.

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Instagram / meganfox Megan Fox, Schauspielerin

