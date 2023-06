Diese Stars kamen auch als Peeta in "Hunger Games" infrage

Das hätte auch ganz anders aussehen können! Seinen bisher wohl größten Erfolg feierte Josh Hutcherson (30) mit der "Tribute von Panem"-Trilogie. An der Seite von Jennifer Lawrence (32) und Liam Hemsworth (33) verkörperte der mittlerweile 30-Jährige den fiktiven Charakter des Peeta Mellark. Jetzt wurde jedoch bekannt, dass neben Josh auch so manch anderer infrage gekommen sein soll. Diese drei bekannten Stars wären beinahe in die Rolle des Peeta in "Hunger Games" geschlüpft!

Wie Just Jared berichtet, wurde wohl auch der American Horror Story-Darsteller Evan Peters (36) für die Rolle in Betracht gezogen. Obwohl bis heute nur wenig über sein Vorsprechen bekannt ist, hielten sich die Gerüchte um den 36-Jährigen. Auch Alexander Ludwig (31) hätte gerne den Charakter an Katniss Seite gespielt. Letztlich landete der Schauspieler im Film die Rolle des Cato, einem Konkurrenten aus Distrikt Eins. Zuletzt munkelte man, dass auch der damals 20-jährige Lucas Till (32) im Rennen um die Rolle gewesen sein soll. Jedoch sei auch über seinen Casting-Prozess nur wenig bekannt.

Nicht nur Peeta, sondern auch die Charaktere Katniss und Gale galten als heiß begehrt. So sollen sich neben Jennifer Lawrence auch neun weitere bekannte Schauspielerinnen auf die Rolle beworben haben. Unter anderem "Bumblebee"-Darstellerin Hailee Steinfeld (26) sowie auch Shailene Woodley (31), bekannt aus der "Die Bestimmung"-Reihe, hätten demnach gerne Katniss Everdeen gespielt.

Evan Peters, Schauspieler

Alexander Ludwig, Schauspieler

Lucas Till, Schauspieler

