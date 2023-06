Dieser "The Voice"-Juror blockt Shirin David für Talent

Er hat ihr ein Talent weggeschnappt! Aktuell wird die diesjährige Staffel von The Voice of Germany gedreht. Die 13. Staffel des Gesangswettbewerbs geht mit einer völlig neuen Jury an den Start: Neben Bill (33) und Tom Kaulitz (33) werden Ronan Keating (46), Giovanni Zarrella (45) und Shirin David (28) Platz nehmen. Doch es gibt ein weiteres Novum: Die Juroren können sich gegenseitig für Gesangstalente blocken! Und dieser Juror schnappt Shirin einen Nachwuchskünstler weg!

Achtung, Spoiler!

Wie Bild berichtet, war Maxine Reuker live im Studio – und bekam das Spektakel mit: "Shirin wurde für ein Talent geblockt, was sie wirklich gerne haben wollte", berichtet die Influencerin. Ronan habe sich vor ihr umgedreht und wohl schon geahnt, dass die Rapperin auch auf den Buzzer drücken würde, weshalb er sie geblockt habe. "Als sie sich dann umgedreht hat, hat sie gesehen, dass sie geblockt wurde", erzählt die Beauty. Die "Gib Ihm"-Interpretin sei auf "humorvolle Weise heartbroken" gewesen und habe dem Sänger angekündigt, zurückzuschlagen.

Auch, wenn die Show laut Maxine wohl lustig gewesen ist, sind die Fans dennoch ziemlich enttäuscht von der neuen Jury. "Dieses Jahr setze ich aus… Hoffentlich merken die Verantwortlichen an der Einschaltquote, dass sie Mist gebaut haben", kommentiert nur einer von zahlreichen Usern den Post des offiziellen Instagram-Accounts der Show.

Anzeige

Instagram / maxinereuker Maxine Reuker, Influencerin

Anzeige

Getty Images Ronan Keating, Musiker

Anzeige

Getty Images Giovanni Zarrella, Musiker

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz, Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de