Henning Merten will Umgangsrecht für Tochter einklagen!

Der Streit geht in die nächste Runde! Kürzlich machte Anne Wünsche (31) öffentlich, dass Henning Merten (33) wohl nur sehr wenig Zeit mit seiner Tochter Juna verbringen würde. Diese würde unter der Situation extrem leiden und ihren Papa vermissen. Daraufhin soll Anne versucht haben, feste Tage zu finden, an denen Henning seine Tochter zu sich nimmt. Jetzt will Henning sich das Umgangsrecht sogar einklagen.

In ihrer Instagram-Story teilte Anne den Chatverlauf mit ihrem Ex. In dem schreibt er: "Solltest du gegen einen 14-Tage-Rhythmus sein, werde ich mir als Papa dieses Umgangsrecht einklagen müssen." Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin habe die Wahl, ob sie dem Vorschlag zustimmt. Andernfalls würde Henning direkt klagen. Dazu schreibt Anne: "Okay, dann mach!"

Die Influencerin teilte in weiteren Chats mit, dass sie bereits eine Regel für die Papa-Tochter-Zeit haben. Laut dieser soll Henning Juna einmal im Monat für ein festes Wochenende sehen. An den anderen Wochenenden könnte er aber auch Zeit mit ihr verbringen. Dazu schreibt Anne: "Das hast du leider nur sehr selten genutzt."

Instagram / henning.merten Henning Merten, Influencer

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern Sávio, Juna und Miley

