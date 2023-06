"Sehr rührend": Das sagt Sarah Liebich zu Antoninos Exit

Was hält Sarah Liebich davon? Gemeinsam mit ihrem Freund Nico Legat testete die hübsche Blondine bei Temptation Island ihre Treue – und scheiterte! Der Sohn von Thorsten Legat (54) schlief mit der Verführerin Siria und betrog damit seine Freundin vor laufenden Kameras. Kurz darauf beendeten die beiden das TV-Experiment und verließen die Insel der Versuchung. Doch dann reiste auch Antonino ab, denn der Verführer fand offensichtlich Gefallen an der Bankkauffrau. Promiflash hakte deswegen genauer nach: Was sagt Sarah zu Antoninos freiwilligem Exit?

"Dass Antonino die Villa nach meinem Auszug verlassen hat, finde ich sehr rührend und zeigt viel Loyalität und Ehrlichkeit", erklärte Sarah im Promiflash-Interview. Dass der Hottie zu diesem Zeitpunkt "richtige Gefühle im Sinne von Liebe" entwickelt hatte, glaube sie allerdings nicht. "Ich wollte auch danach weiter mit ihm Kontakt haben, dass er für mich da war, hat mir geholfen und wir haben uns sehr gut verstanden."

Auch Antonino selbst hat eine ganz klare Meinung zu seinem freiwilligen Exit. "Nein, ich bereue die Entscheidung auf gar keinen Fall!", erklärte der 25-Jährige im Promiflash-Interview und fügte außerdem hinzu: "Ich bin mir sicher, Sarah fand die Entscheidung in Ordnung."

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

Temptation Island, RTL+ Sarah Liebich bei "Temptation Island"

Temptation Island, RTL+ Antonino De Niro bei "Temptation Island"

