Selbstliebe & Co.: So emotional wird Rita Oras neues Album

Rita Ora (32) gewährt emotionale Einblicke in ihr Seelenleben. Für die Sängerin könnte es aktuell nicht besser laufen: Seit 2021 gehen Rita und Taika Waititi (47) gemeinsam durchs Leben. Nach einigen Gerüchten bestätigten die Turteltauben Anfang des Jahres, dass sie geheiratet haben. Aber auch in Sachen Musik hat die Beauty einiges vor. Nun wird Rita in rund einem Monat ihr drittes Studioalbum veröffentlichen – und das wird sehr emotional!

Das berichtet jetzt The Sun. In "You and I" verrät die 32-Jährige, dass sie in vergangenen zehn Jahren "ausgebrannt" und "in der Hölle" gewesen sei und deswegen eine Therapie machte. So singt Rita in "Look At Me Now": "Ich habe meinen Frieden mit dem Spiegel gemacht, es hat die ganze Hölle gebraucht, um mich selbst zu lieben." In einem anderen Song, "Girl In The Mirror", geht es darum, dass sie nach mehreren Rückschlägen lernte, sich selbst zu lieben: "Sie hat mir immer gesagt, ich solle alle Risse in meiner Haut verstecken, aber man kann nicht vorwärtskommen, wenn man nicht weiß, wie man vergibt."

Bereits in der Vergangenheit verriet die "Your Song"-Interpretin, dass auch Taika dazu beigetragen habe, sie zu ihrem neuen Album zu inspirieren: "Ich bin so aufgeregt [...], weil ich das Gefühl habe, dass sich mein Leben [...] drastisch verändert hat. Die Entscheidung, den Rest deines Lebens mit jemandem zu verbringen, ist eine große Entscheidung und das hat mich wieder zum Schreiben gebracht."

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora im Mai 2023

Getty Images Rita Ora, Sängerin

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi im März 2023

