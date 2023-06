"The Voice" statt DSDS: So wurde Shirin David überzeugt

Shirin David (28) ist wohl ein begehrtes Jury-Mitglied! 2017 hatte man die Rapperin als DSDS-Jurorin im Fernsehen gesehen. Im vergangenen Jahr wurde dann gemunkelt, dass Shirin auch 2023 die Gesangstalente bewerten wird – immerhin hatte sich das DSDS-Urgestein Dieter Bohlen (69) die Beauty gewünscht. Doch Shirin lehnte trotz Mega-Gage ab. Nun wurde vor wenigen Tagen überraschend bekannt: Die "Lächel Doch Mal"-Interpretin sitzt von nun an in der The Voice of Germany-Jury! Was hat es mit Shirins Entscheidung auf sich?

Das will jetzt Bild erfahren haben: "'The Voice' macht sich nicht über Kandidaten lustig, wie es andere TV-Formate tun, so konnte der Sender Shirin zu einer Teilnahme überzeugen", erklärte ein Mitarbeiter der Gesangsshow gegenüber dem Medium. Doch damit noch nicht genug: Neben Shirin werden auch Bill (33) und Tom Kaulitz (33), Ronan Keating (46) sowie Giovanni Zarrella (45) die beste Stimme Deutschlands in diesem Jahr suchen.

Bereits im vergangenen Jahr machte die 28-Jährige deutlich, warum sie DSDS und Dieter eine Abfuhr erteilte: "RTL hat allen meinen Forderungen zugestimmt, bis auf eine: Dass diese Jury diverser wird. Vier weiße Menschen an einem Jurypult entsprechen nicht meinen Vorstellungen von einem neuen DSDS", gab Shirin damals offen auf Instagram zu.

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress H.P. Baxxter, Shirin David, Michelle und Dieter Bohlen bei DSDS

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David bei "The Voice of Germany" 2023

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de