Beyoncés Twins Rumi und Sir werden schon sechs Jahre alt!

Die beiden sind nun auch schon älter! Beyoncé (41) darf sich bereits stolze Mama von drei Kindern nennen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jay-Z (53) begrüßte sie 2012 ihre erste Tochter Blue Ivy (11) auf der Welt. 2017 folgten dann die Zwillinge Rumi (6) und Sir (6). Nun feiern die beiden einen Meilenstein: Rumi und Sir werden heute sechs Jahre alt!

Nach einer komplizierten Schwangerschaft hatte Beyoncé am 13. Juni 2017 ihren Sohn und seine Schwester auf der Welt begrüßen dürfen. Rund einen Monat später enthüllte Jay-Z dann, wie die beiden heißen: "Rumi ist unser Lieblingsdichter, also war es für unsere Tochter. Sir war wie, Mann, komm aus der Tür. Er benimmt sich selbst so. Er kam einfach raus wie ein Sir", erklärte der Rapper damals gegenüber Rap Radar.

Anders als ihre Schwester Blue Ivy, die derzeit sogar mit ihrer Mama auf Tour ist, halten sich die Twins derzeit noch aus dem Rampenlicht heraus. Die beiden entwickeln aber schon eine starke eigene Persönlichkeit, wie Beyoncés Mama Tina Knowles (69) kürzlich gegenüber People ausplauderte: "Nun, sie sind kleine Fashionistas und sie wissen genau, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt." Vor allem Rumi solle sehr oft auf ihren eigenen Style bestehen.

Instagram / beyonce Beyoncé und Jay-Z mit ihren Kids Sir, Rumi und Blue Ivy

Instagram / beyonce Beyoncé Knowles mit ihrem Sohn Sir

Getty Images Beyoncé und ihre Tochter Blue Ivy Carter bei einem Basketballspiel 2018

