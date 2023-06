Zwei Monate nach Geburt: Rumer Willis zeigt After-Baby-Body

Rumer Willis (34) fühlt sich wohl in ihrer Haut! Die Tochter von Demi Moore (60) und Bruce Willis (68) hatte vergangenes Jahr für einige Überraschungen gesorgt: Erst hatte sie verraten, dass sie in einer Beziehung ist. Nur einen Monat später folgte dann die nächste schöne Nachricht: Die Schauspielerin erwartete ihren ersten Nachwuchs. Nun präsentiert die frischgebackene Mama selbstbewusst ihren Körper nur zwei Monate nach der Geburt.

In ihrer Instagram-Story teilte die 34-Jährige einen Schnappschuss, auf welchem sie vor einem Spiegel steht. Die US-Amerikanerin trägt eine weiße Jogginghose. Dazu wählte sie ein abgeschnittenes BH-Top, welches ihre Taille zeigt. Darüber warf sie einen weißen Cardigan. Offensichtlich ist sie vollkommen zufrieden mit ihrem Aussehen, denn sie schrieb dazu: "Mama-Körper fühlt sich so gemütlich an."

Die "The House Bunny"-Darstellerin ist offenbar überglücklich mit ihrem neuen Leben. Zuletzt hatte sie von ihrem Liebsten geschwärmt. "Vergangenes Jahr waren wir noch dabei, einander zu entdecken. Und dieses Jahr dürfen wir mit diesem wunderschönen Mädchen, das wir gemacht haben, feiern", hatte sie zu einem Beitrag geschrieben, in welchem sich auch Bilder von dem Papa ihrer Tochter befinden. Derek sei für sie ein Riesengeschenk.

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta Isley

Courtesy of NAKEDCASHMERE/MEGA Rumer Willis im April 2023

Instagram / rumerwillis Rumer Willis' Partner Derek Richard Thomas mit seiner Tochter

