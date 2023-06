Aus Rache? Shakira verbietet Kids Event mit Gerards Freundin

Will sich Shakira (46) etwa an ihrem Ex Gerard Piqué (36) rächen? Vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass sich die Sängerin und der Fußballstar getrennt haben. Grund dafür war Gerards Affäre mit seiner Praktikantin Clara Chia Marti. Die beiden sind mittlerweile ein Paar. Doch obwohl Shakira selbst mit dem Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton (38) anbandeln soll, scheint sie noch nicht über den Betrug hinweggekommen zu sein: Sie möchte nicht, dass ihre Söhne Sasha (8) und Milan (10) gemeinsam mit Clara ein Event besuchen!

Das verriet die Journalistin Lorena Vazquez in der TV-Sendung "Y Ahora Sonsoles". Angeblich soll die 46-Jährige Gerards Bitte abgelehnt haben, den Aufenthalt der gemeinsamen Kids in Barcelona wegen der Hochzeit seines Bruders Marc über den vereinbarten Zeitraum hinaus zu verlängern. Shakira will wohl nicht, dass ihre Kinder an dem großen Tag ihres Onkels dabei sind, da auch Clara dabei sein wird!

Neben den Streitigkeiten um das Sorgerecht der beiden Kids sorgte Shakira auch mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen. Während die "Whenever, Wherever"-Interpretin flirtet, scheint vor allem einer sauer zu sein: Shakiras vermeintlicher Ex-Flirt und Lewis' langjähriger Freund Tom Cruise (60)! "Das war ein großer Dämpfer für Toms Ego und es hat ihn umso mehr verletzt, weil er Lewis als einen Kumpel betrachtet", verriet eine Quelle gegenüber RadarOnline.

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué und seine Clara im Mai 2023

Getty Images Shakira, Sängerin

Getty Images Shakira und Tom Cruise beim Formel-1-Grand-Prix in Miami, Mai 2023

