Hat Emmy Russ "Kampf der Realitystars"-Geld echt gespendet?

Emmy Russ (24) beantwortet die Frage aller Fragen. In den vergangenen Wochen buhlte die Kult-Blondine in der Wettkampfsendung Kampf der Realitystars um die Gewinnsumme von 50.000 Euro. Dabei sorgte die TV-Bekanntheit nicht selten für mächtig Drama in der Sala, unter anderem, als sie Geld annahm und damit verhinderte, dass Sascha Sirtl (45) eine Videobotschaft seiner Liebsten erhielt. Die Scheine wollte Emmy anschließend an ein Tierheim spenden. Doch wo ist das Geld schlussendlich gelandet?

In "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" muss die 24-Jährige einige unangenehme Fragen über sich ergehen lassen. Dabei kommen die Realitystars auch auf die geplante Spende zu sprechen. "Ich sage mal so, [...] ich habe einen guten Rat von Sascha angenommen. Wenn man spendet, sollte man das für sich machen – und nicht in der Öffentlichkeit", entgegnet Emmy. Anschließend fügt sie hinzu: "Also wenn ich das gemacht habe, werde ich das für mich machen."

Während Emmy gegenüber Sascha behauptet hatte, das Geld für eine Tierheim-Spende zu nutzen, hatte sie im Einzelinterview ganz andere Töne von sich gegeben: "Für 3.300 Euro kann ich mir die neue Kollektion meiner Lieblings-Luxusmarke kaufen." Nun erklärt Emmy beim Wiedersehen: "Eigentlich geht es meinem Gewissen relativ gut. Ich mag Sascha eigentlich total und ich glaube, er nimmt mir das nicht so übel."

Instagram / emmyruss Emmy Russ im März 2023

RTLZWEI Emmy Russ, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

RTL II / Kampf der Realitystars Emmy Russ bei "Kampf der Realitystars"

