Heidi Klum erklärt: Darum fehlen beim GNTM-Finale Zuschauer!

Am Donnerstag ist es endlich so weit! Heidi Klum (50) ist auch in diesem Jahr wieder auf der Suche nach Germany's next Topmodel. Und das Finale ist zum Greifen nah! Nachdem Coco in der vergangenen Woche kein Foto bekommen hatte, werden Vivien, Nicole, Somajia und Selma gegeneinander antreten. Die Show wird in diesem Jahr allerdings ohne Zuschauer stattfinden – was die Fans schwer enttäuscht. Doch jetzt erklärt Heidi, weshalb keine Zuschauer dabei sein können!

"Ich glaube, was viele nicht verstehen, ist, dass wir diese Hallen schon ein Jahr oder manchmal noch viel früher im Voraus buchen müssen", beginnt sie in ihrer Instagram-Story. Weil die Produktion im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie nicht sicher war, finde das diesjährige Finale erneut im Studio statt. "Deshalb sind auch in diesem Jahr nur die Familien und Freunde hier", erklärt Heidi weiter. Doch das Supermodel macht seinen Fans trotzdem Hoffnung: "Nächstes Jahr machen wir es wieder big!"

Vor Heidis Erklärung sammelten sich unter dem Posting des offiziellen GNTM-Instagram-Accounts zahlreiche enttäuschte Kommentare. "So traurig, dass es einfach keine Karten mehr für Fans gibt seit Jahren! Dann braucht es auch kein Live Finale mehr – ganz ehrlich", beschwerte sich jemand. "Finde es auch schade, dass es nicht mehr mit allen Fans stattfindet. Ich war mehrmals live dabei und fand es mega", schrieb ein weiterer User.

Getty Images Heidi Klum, amfAR-Gala 2023

Getty Images Heidi Klum, Filmfestspiele Cannes 2023

Getty Images Heidi Klum, Vanity Fair Oscar Party 2023

