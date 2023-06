Kanye West hat in Bianca seine Seelenverwandte gefunden!

Bianca Censori ist für Kanye West (46) die Frau fürs Leben! Vergangenes Jahr hatten sich der Rapper und Kim Kardashian (42) scheiden lassen, nur einige Monate später fand der vierfache Vater eine neue Partnerin. Mit ihr soll der Musiker bereits verheiratet sein, auch seine Tochter North West (9) soll sich mit der Liebsten ihres Vaters bestens verstehen. Schließlich ist Bianca nicht nur irgendwer, sondern die Seelenverwandte des Grammy-Gewinners!

"Kanye hat das Gefühl, dass er endlich jemanden gefunden hat, der ihn wirklich versteht und der ihn liebt, wie er ist", berichtete ein Insider gegenüber Us Weekly. Zwischen dem Paar soll es sehr harmonisch zugehen: "Für Kanye und Bianca könnte es nicht besser laufen und es geht ihnen blendend. [...] Sie gibt ihm wirklich Halt und es geht ihm besser als je zuvor."

Anders als Kanye meidet die Australierin die Öffentlichkeit, was sich positiv auf die Beziehung auswirken könnte. "Ein bisschen Zurückhaltung vor der Kamera würde Kanye in den nächsten 18 Monaten guttun, und wenn sie es schaffen sollte, auf ihn derart abzufärben, könnte sie die heilsame Zutat sein, die er so dringend braucht", erklärte ein PR-Experte gegenüber Mirror.

Kanye West, Oktober 2019

Kanye West mit Bianca Censori im Mai 2023

Rapper Kanye West 2015

