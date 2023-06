Liebesvertrag: Das bekommt Georgina bei Ronaldo-Trennung

Georgina Rodriguez (29) hätte im Falle einer Trennung wohl ausgesorgt! Vor sieben Jahren hatten sich das Model und Cristiano Ronaldo (38) kennen und lieben gelernt. Seither sind die beiden unzertrennlich. 2017 krönte die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes die Liebe der Influencerin und des Fußballers. Vergangenes Jahr wurden sie erneut Eltern. Verheiratet sind die beiden jedoch nicht. Doch wie jetzt bekannt wurde, sollen Cristiano und Georgina dennoch einen "Ehevertrag" haben!

Laut Berichten der portugiesischen Zeitung TV Guia habe das Paar zu Beginn der Beziehung einen Deal ausgehandelt. In dem Vertrag soll vor allem das Leben der 29-Jährigen geregelt sein: Von der ersten Schwangerschaft bis hin zum Liebes-Aus. So bekomme Georgina bei einer Trennung angeblich rund 100.000 Euro monatlich von dem Sportler bis zu ihrem Lebensende gezahlt. Zudem soll die Villa in Madrid zu ihrem Eigentum erklärt worden sein.

Doch noch schwebt das Paar offenbar auf Wolke sieben. Gerüchte über ein Liebes-Aus dementierte Cristianos Mutter erst im Mai gegenüber The Sun. "Das sind alles Lügen. Jedes Paar streitet sich, aber was hier geschrieben wurde ist eine Lüge", stellte sie klar.

Getty Images Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Jahr 2019

Getty Images Georgina Rodriguez auf dem Filmfestival in Cannes, Mai 2023

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo, seit 2016 ein Paar

