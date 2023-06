Kurz vor dem Sieg: Sie ist die Drittplatzierte bei GNTM

Für Olivia ist der Traum vom Sieg geplatzt! In den vergangenen Wochen hatte das Nachwuchsmodel bei Germany's next Topmodel ihr Können unter Beweis gestellt und sich bis ins große Finale der Show durchgekämpft. Dort buhlte sie an der Seite von Somajia Ali und Vivien Blotzki um das Titelbild auf der "Harper's Bazaar". Jetzt ist der Traum für sie geplatzt: Olivia belegt den dritten Platz!

Nach einem pompösen Opening mit Leni Klum (19) überzeugte sie beim "Reverse-Walk" auf voller Linie. Elegant meisterte das Model den Laufsteg rückwärts und zog sich dabei einen Mantel, eine Sonnenbrille und einen Handschuh an. Und auch bei den anschließenden Challenges gab sie ihr Können zum Besten. Doch schlussendlich konnte Olivia mit den anderen Finalistinnen nicht mithalten und musste die Show als Drittplatzierte verlassen.

Zuvor war der Traum vom Sieg bereits für eine andere Kandidatin geplatzt: Selma konnte auf dem Laufsteg trotz der ausgefallenen Choreo von Star-Tänzer Majnoon nicht überzeugen und musste die Show als Viertplatzierte verlassen. Und das obwohl sie als absolute Favoritin der Staffel galt. Auf Twitter waren sich die Fans daraufhin sicher: "Selma braucht den Titel nicht. Die wirds auch so schaffen."

