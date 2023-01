Nach Popo-Panne: Jessica Alves kann wieder normal gehen!

Das ist gerade noch einmal gut gegangen! Jessica Alves (39) hatte sich in den vergangenen Jahren als britische Real-Life-Barbie auf Social Media einen Namen gemacht. Laut eigenen Angaben legte sie sich beinahe 100 Mal unters Beauty-Messer und ließ mehr und mehr an sich machen. Im Juli erklärte sie jedoch, dass sie den Schönheit-OPs ganz abschwören möchte. Doch Jessica zog es nicht durch und ließ sich größere Po-Implantate einsetzen, die in einer wilden Partynacht verrutschten. Das hatte für sie böse Folgen – nun geht es ihr aber besser!

Vor wenigen Tagen zeigte sich Jessica in London, wie einige Aufnahmen auf Instagram zeigen. In der beliebten Touri-Stadt stöckelte die 39-Jährige selbstsicher durch die Straßen – und präsentierte ihren knackigen Popo in einer engen Lederhose, als sei nie etwas vorgefallen. Aktuell gehe es ihr "wieder besser" und sie könne endlich wieder "normal gehen", wie der Webstar gegenüber Daily Mail erklärte. Ihr missratener Po-Eingriff soll im Übrigen wirklich auch der letzte sein, wie Jessica in dem Interview versicherte.

Doch wie passierte die Popo-Panne eigentlich? Nach ihrer Schönheits-OP hatte sich die Beauty nicht an ihre verordnete Bettruhe gehalten und war stattdessen auf eine Party gegangen. Deswegen verrutschten die neuen Implantate nach unten.

Instagram / jessicaalvesuk Jessica Alves, britische Real-Life-Barbie

Instagram / jessicaalvesuk Jessica Alves im November 2022

Instagram / jessicaalvesuk Jessica Alves im Januar 2023

