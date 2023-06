Daniela Katzenberger ist ein Fan von Mama Iris' Beauty-OPs!

Daniela Katzenberger (36) feiert die Verwandlung ihrer Mutter! Iris Klein (56) fackelt nicht lange: Nachdem sie seit einigen Wochen einen neuen Mann an ihrer Seite hat, arbeitet der Reality-TV-Star fleißig an seinem Aussehen. Erst ließ sich die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin die Lippen spritzen. Kurze Zeit später verkündete sie, dass sie sich die Brüste machen wolle. Iris' Tochter Dani ist völlig begeistert von ihrem Vorhaben!

Dass sich die 55-Jährige demnächst unters Messer legen möchte, feiert die Katze und schwärmt schon regelrecht von den Plänen. "Mama ist jetzt bald Mitglied im Katzenberger Silikonclub. Es hätte mich auch gewundert, wenn sie nicht irgendwann eingetreten wäre!", erklärte Daniela gegenüber Bild. Als Iris der 36-Jährigen von den Schönheitseingriffen berichtete, habe sich die Kultblondine sehr darüber gefreut: "Als ich gehört habe, dass sie das machen will, war mein erster Satz: 'Boah, Mama, endlich wirst du vernünftig!'"

Auch ihre Figur möchte Iris auf Vordermann bringen und quält sich deshalb regelmäßig im Fitnessstudio ab. Ob das mit ihrer Beziehung zu Mister T. zusammenhängt? Schließlich trainiert sie erst so hart, seitdem sie mit ihrem neuen Freund zusammen ist. Dieser soll Iris bedingungslos lieben, wie sie in ihrer Instagram-Story verraten hatte: "Er findet mich gut so wie ich bin und akzeptiert auch alles, was ich tue."

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Star

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein mit ihren Töchtern Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger

