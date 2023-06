Jennifer Aniston glaubt auch nach Scheidungen an die Liebe!

Sie gibt die Hoffnung nicht auf! Die Schauspielerin Jennifer Aniston (54) war in den 1990er-Jahren mit der Sitcom Friends zum gefeierten Star aufgestiegen. Privat schien die Schönheit im Hollywood-Hottie Brad Pitt (59) ihr großes Glück gefunden zu haben, als sie diesem im Jahr 2000 das Jawort gab. Bekanntermaßen endete diese Ehe jedoch, als sich Brad in Schauspielkollegin Angelina Jolie (48) verliebte. Jennifers zweite Ehe mit Schauspieler Justin Theroux (51) scheiterte ebenfalls. Trotz dieser Enttäuschungen wird nun bekannt: Jennifer glaubt noch immer daran, ihre große Liebe zu finden!

Wie ein Insider Us Weekly mitteilt, würde sich Jennifer in Sachen Liebe locker machen: "Sie kommt gut allein zurecht. Jennifer ist glücklich, gesund und erfüllt von ihrer Karriere, ihrer Familie und ihren Freunden." Trotz dieser Einstellung habe die Schauspielerin die Hoffnung auf ihren Seelenverwandten noch immer nicht aufgegeben: "In ihrem Innersten glaubt Jen, dass sie irgendwann den richtigen Menschen treffen wird. Sie hat eine Menge durchgemacht, aber sie fühlt sich gesegnet."

Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass die "Friends"-Darstellerin derzeit ihrer guten Freundin Reese Witherspoon (47) in deren Scheidungsdrama zur Seite stehen würde. Diese hatte sich nach zwölf gemeinsamen Jahren von ihrem Partner Jim Toth (52) getrennt. Die scheidungserprobte Jennifer soll ihr in allen Belangen eine gute Stütze sein.

Getty Images Jennifer Aniston und Brad Pitt bei den Emmy Awards 2004

Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston in Paris 2017

Getty Images Jennifer Aniston bei der SAG-Aftra Foundation in Beverly Hills, November 2019

