Zum Geburtstag: Kim Kardashian schenkt North Luxus-Schmuck

Für ihre Kids ist Kim Kardashian (42) nichts zu teuer! Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Kanye West (46) hat die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit vier Kids. Ihre erste Tochter North (10) feierte kürzlich einen ganz besonderen Meilenstein: Sie wurde zehn Jahre alt! Um ihren Ehrentag gebührend zu zelebrieren, schmiss Kim ihrer Ältesten eine große Party. Geschenke bekam North natürlich auch – und zwar ziemlich teure!

In einem TikTok-Video dokumentiert die Zehnjährige ihre Geburtstagsaktivitäten. Dazu gehörte offenbar auch ein Besuch eines Pop-up-Stores der Luxusmarke Dior. Dort durfte North sich auch ein paar Geschenke aussuchen. Das Mama-Tochter-Duo entschied sich zunächst für Freundschaftsarmbänder, die jeweils 380 Euro kosteten. Dann wählte das Geburtstagskind noch eine edle Perlenkette für sage und schreibe 760 Euro. Insgesamt schenkte Kim ihrer Tochter also Schmuck im Wert von 1140 Euro!

Die stolze Mama schmiss ihrer Ältesten nicht nur eine riesige Party und überhäufte sie mit Geschenken – sie widmete ihr auch einen süßen Geburtstags-Post: "Mein süßes, besonderes Geburtstagsmädchen. Ich kann nicht glauben, dass du zehn Jahre alt bist, North. Meine Seele hat sich an dem Tag, an dem ich dich bekommen habe, verändert und ich liebe es, dich als meine beste Freundin zu haben", schrieb sie unter einige Selfies des Duos auf Instagram.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West, Mutter und Tochter

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im Juni 2023

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de